Lad nu de dygtige direktører komme til

Margrethe Vestager (som jeg har al mulig respekt for) gav for et par dage siden et interview til DR, hvor hun forklarer at store bøder, hurtigt udmålt, er effektive. ”Det, der er det fine, hvis bøder skal virke afskrækkende, er typisk, at den samme CEO, der har haft ansvaret for ulovlighederne, helst også skal være den CEO, som skal komme til sin bestyrelse og sige, at vi har altså fået en stor bøde,” siger Vestager.

Det har jeg ikke noget udestående med. Hvis man vil handle udenfor moral og lov, må man også være villig til at tage konsekvensen.

Tænk, hvis vi tilsvarende holdt politikere ansvarlige for den idioti de begår og begik i embedet, ganske som enhver registreret direktør kan risikere, at fortiden kommer tilbage og bider ham i bagen.

Jeg gætter på, at politikernes respons ville være, ”Der er ikke noget at komme efter”, hvilket Michael Dyrbys portræt af statsministrene så pinagtigt tydeligt viste.

Tænk, hvis vi udsatte folketingets medlemmer – kollektivt og individuelt – for den samme type målinger, som politikerne har gennemført i den offentlige sektor. Det kunne være ganske enkelt; en håndfuld resultatmål som: danskernes sygedage, de gamles trivsel, børns trivsel, etc. Nå ja, det gør vi jo. Eller rettere, politikerne definerer selv de mål, de vil måles på. Det er dog ikke mit indtryk, at manglende målrealisering har nogen form for personlig eller politisk konsekvens.

Ingen CEO eller bestyrelsesformand ville have overlevet Anders Samuelsens brudte løfter.

Ingen administrerede direktør kunne blive siddende efter en myriade af sager, der sår tvivl om hans personlige dømmekraft, som vores statsminister har formået at blive siddende.

Ingen topleder ville være troppet op på Børn & Unge kongressen i Ålborg, som Mai Mercado efter sigende gjorde: en time for sent, men uden at have tid til at holde sin tale, ”… min tale bliver i tasken. Jeg har ikke tid til at holde den, jeg skal noget andet.” Skal noget andet ?!? 1800 mennesker iagttog en af deres politiske chefer træde ned fra podiet få minutter efter hun var trådt op på det. Ikke én klappede. Salen var ganske stille, mens ministeren forlad den. Til gengæld holdt den purunge elevrådsformand en strålende tale.

Moms-katastrofen i SKAT, ledelseskatastrofen i DR, underskudskatastrofen i Post Danmark, nu Nord. Hvilke topledelser i ikke-politisk ledede organisationer, ville have overlevet den slags katastrofer?

Lad de dygtige erhvervsledere komme til bordet. Og ikke kun til en løbetur omkring Marienborg, men til at løse virkelige problemer for virkelige mennesker.

Jeg tror ikke på det politiske system længere.

Jeg tror ikke på at politikerne har evnerne, strukturen eller viljen til at kunne løse de enorme problemer, vi står midt i. Jeg tror de gerne vil, bestemt, og intention tæller jo også for noget. Men vi må konstatere, at vi hverken har en vision eller et håb for fremtiden, ej heller at vi har set signifikante landvindinger på vores problemområder. Politik er blevet en embedsfunktion med click-chasing-tilbøjeligheder. Intet er for småt at kommentere på. Alt er for stort at gøre noget ved. Vores politikere kan i bedste fald kan betegnes som mellemledere med et udpræget behov for mikro-management og et veludviklet selvpræservations-gen.

Jeg har svært ved at få øje på andre, der kan redde menneskeheden fra hungersnød, ulighed, mangel på drikkevand, klimakatastrofer etc. end de store virksomheder med deres overvejende rationelle beslutningsprocesser og ansvar bundet til den til enhver tid siddende direktion og bestyrelse. Vi må så bare håbe at de kan forvalte den moralske forpligtelse, forbundet hermed.

Oxfam kortlagde for nogle år siden, at 10 virksomheder kontrollerer det meste mad og drikkevarer i verden. Tænk, hvis de satte sig satte sig sammen og sagde: Okay, lad os fikse hungersnød og manglen på drikkevand! 10 mænd og kvinder i et rum. De ville have fundet en løsning på problemet inden middagen.

Tænk, hvis de største energiselskaber lod sig lukke inde i et rum, og ikke kom ud, før de havde en detaljeret handlingsplan for at skåne kloden for dårlig energi.

Tænk, hvis de største tech-virksomheder satte sig sammen og besluttede sig for at udslette analfabetisme.

Tænk, hvis de største landbrugsorganisationer blev enige om en måde at bedrive landbrug på, der ikke ville udhungre kloden om 60 høste.

Ønsketænkning, ja, men langt mere realistisk, end at tro politikerne kan løse de problemer vi har nu.

Jeg siger ikke, at samfundet bør drives som en virksomhed. Men de kompetencer, den infrastruktur, kapital, logistik, processer, ressourcer, hjerner og arme og ben og lastbiler og lagerbygninger som erhvervslivet råder over, er helt nødvendige til at rette op på den nuværende situation.

Lad de dygtige erhvervsledere komme til bordet. Og ikke kun til en løbetur omkring Marienborg, men til at løse virkelige problemer for virkelige mennesker.